Из Ливана в Армению переправляют наемников

Информированные источники сообщили о том, что из столицы Ливана Бейрута в армянскую столицу Ереван вылетел самолет с ливанскими наемниками, которых власти Армении намереваются перебросить на оккупированные ими азербайджанские территории.

Как передает Report, данную информацию опубликовал российский сайт info.24.

Так, согласно сообщению, данные о перелете борта Airbus A320-232 из Ливана в Армению подтверждаются информацией с портала Flightradar24, который отображает перемещение самолетов по всему миру в режиме реального времени.

По словам источников, этот полет свидетельствует о том, что Армения широко использует боевиков-террористов и наемников из «горячих точек» ближневосточного региона для нанесения ударов по территории Азербайджана — и, в частности, таким образом скрывает свои реальные человеческие потери.

Как отмечает российское издание: “При этом армянские власти предсказуемо обвиняют в использовании наемников сам Азербайджан, чтобы отвести от себя подозрение”.