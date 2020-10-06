Из Ливана в Армению переправляют наемников

Информированные источники сообщили о том, что из столицы Ливана Бейрута в армянскую столицу Ереван вылетел самолет с ливанскими наемниками, которых власти Армении намереваются перебросить на оккупированные ими азербайджанские территории.

Как передает Report, данную информацию опубликовал российский сайт info.24.

Так, согласно сообщению, данные о перелете борта Airbus A320-232 из Ливана в Армению подтверждаются информацией с портала Flightradar24, который отображает перемещение самолетов по всему миру в режиме реального времени.

По словам источников, этот полет свидетельствует о том, что Армения широко использует боевиков-террористов и наемников из «горячих точек» ближневосточного региона для нанесения ударов по территории Азербайджана — и, в частности, таким образом скрывает свои реальные человеческие потери.

Как отмечает российское издание: “При этом армянские власти предсказуемо обвиняют в использовании наемников сам Азербайджан, чтобы отвести от себя подозрение”.

| 2020-10-06T21:01:13+04:00 6 октября 2020, 21:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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