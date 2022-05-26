На днях СМИ распространили информацию о 34-летнем бездомном Вюсале Керимове, который вот уже на протяжении 15 лет, со времени выпуска из школы–интерната, живет на улице.

Согласно информации, в настоящее время в рану на ноге Вюгара попала инфекция, и есть риск развития гангрены (http://media.az/society/1067861443/bezdomnyy-muzhchina-boitsya-poteryat-nogu-iz-za-gangreny-video).

22 августа 2018 года на сайте # была опубликована статья под названием «Дети, брошенные и родителями и государством». В статье рассказывалось о государственной программе обеспечения социальным жильем всех выпускников интернатов, принятом в 2014 году.

В рамках этой программы было построено два социальных дома для детей, у которых нет родителей. Как заявила директор социальных домов для выпускников детских домов Рухсара Ахундова, «Всего в социальных домах размещены 245 выпускников. Сейчас строится новое здание, в котором будет 120 квартир», — заявила она «Зеркало».

Мы решили выяснить были ли обеспечены жильем все выпускники интернатов.

Как заявила # руководитель Союза детей Азербайджана Камаля Агазаде, выпускники интернатов обеспечиваются жильем в социальных домах. «Правда, квартир для всех выпускников не хватает. Но для них строятся новые дома. Кроме того, ведь выпускники детских домов обучаются различным профессиям в специальных ПТУ, следовательно, они могут устроиться на работу и снять квартиру. Тем, кто не был размещен в социальных домах и не смог найти квартиру, действительно приходится ночевать на улице. Но их очень мало», — сказала Камаля Агазаде.

По словам главы общественной организации «Социальная реабилитация выпускников интернатов» Араза Ахмедова, тем, кто покинул интернат до 2015 года, самим приходится собирать документы на получение жилья. «А до получения жилья им приходится ютиться где попало. Многим приходится ночевать на улице. Мы создали свое общежитие, в котором даем им временное жилье. Делаем все, что в наших силах», — сообщил Араз Ахмедов.

Как заявил руководитель общественной организации, он и его друзья готовы оказать Вюсалу Керимову всяческую помощь. «Мы ищем его. Как только найдем, обязательно поместим его в свое общежитие», — сказал Ахмедов.

# обратилось за пояснениями к заведующему отделом по связям с общественностью Агентства социальных услуг Мураду Гашимову.

«Министерство труда и социальной защиты населения занимается обеспечением выпускников государственных детских учреждений. Списки выпускников направляются из вышеуказанных учреждений в министерство. Рассмотрение представленных документов и обеспечение жильем выпускников интернатов проводится поэтапно», — сказал Мурад Гашимов.