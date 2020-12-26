Из Европы депортированы еще 10 азербайджанцев

Из Германии и Бельгии депортированы 10 азербайджанцев. Как передает европейское бюро Report, из них 6 были депортированы из Бельгии, 4 — из Германии.

Причиной депортации послужило нарушение этими лицами миграционного законодательства. Среди депортированных из Бельгии и Германии 9 человек являются гражданами Азербайджана и 1 – Украины.

В последнее время причиной отказа в предоставлении убежище ряду азербайджанцев стало предъявление ими в европейские миграционные органы поддельных документов. Это выясняется при запросе в соответствующие госорганы Азербайджана для подтверждения подлинности документов. В то же время стало известно, что эти документы были получены у одного из фигурантов расследуемого в Германии дела о «торговле мигрантами».

В начале месяца было объявлено, что свыше 10 азербайджанцев депортируются из Германии. Суд принял решение о принудительном выдворении из страны 12 граждан Азербайджана, включая 4 членов одной семьи, прибывших в 2015-2017 годы в Германию в поисках убежища.