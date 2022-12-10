В ответ на поступившие со стороны Украины обращения, в связи с текущей ситуацией, с целью восстановления стабильного снабжения электроэнергией пострадавших территорий, Азербайджан направил украинскому народу гуманитарную помощь, состоящую из необходимого электрооборудования.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, грузовые автомобили с 45 трансформаторами и 50 генераторами, предоставленных ОАО «Азерэнержи», были отправлены сегодня с территории энергоузла «Гобу» с участием посла Украины в нашей стране и представителей ОАО «Азерэнержи».

Указанный груз весит 52,2 тонны и перевозится через 4 автомобилями TIR.

С целью полной доставки гуманитарного груза на общую сумму около 1 миллиона 422 тысяч манатов в ближайшие дни планируется отправка второй вереницы грузовиков.

Общая сумма гуманитарной помощи, оказанной Азербайджанской Республикой в связи с кризисом в Украине, уже составила около 30 миллионов манатов. В течение последних 6 месяцев различные структуры оказывали гуманитарную помощь украинскому народу. Так, в общей сложности около 90 украинских детей, пострадавших от войны и потерявших членов семей, были доставлены в нашу страну для медицинской и социально-психологической реабилитации. Школа № 12 имени Зарифы Алиевой, разрушенная в результате военных действий в городе Ирпень, полностью восстановлена, проведены различные мероприятия гуманитарного характера.