Из Анкары вылетел второй самолет с грузом медпомощи для США

Второй военно-транспортный самолет C-130 с грузом медицинской помощи для борьбы с коронавирусом в США вылетел в четверг из аэродрома «Этимесгут» в Анкаре, сообщает Агентство Анадолу.

За вылетом самолета наблюдали замглавы МИД Турции Явуз Селим Киран и посол США в Анкаре Дэвид Саттэрфилд.

Груз медицинских масок, в том числе N95, а также специальных защитных комбинезонов, был подготовлен по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана по линии министерств национальной обороны и здравоохранения.

Вся продукция произведена на предприятиях оборонной промышленности Турции.

На каждом из ящиков с грузом помощи на турецком и английском языках написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».

Первый авиарейс с грузом медикаментов и средств защиты вылетел из турецкой столицы в США 28 апреля.

Наряду с помощью на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном было доставлено послание турецкого лидера в адрес президента США Дональда Трампа.

В письме к Трампу Эрдоган подчеркнул готовность Анкары к любым посильным шагам по поддержке США в борьбе с пандемией коронавируса.