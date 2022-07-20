Латвийский актер Ивар Калныньш заявил в YouTube-шоу «Живой гвоздь», что больше не намерен сниматься в российских проектах.

Артиста можно было заметить в нескольких фильмах и сериалах, в том числе в «Опера: Хроники убойного отдела» и «Ночь вопросов» с Верой Глаголевой. «Нужно избавиться от всего этого!» — высказался Калныньш.

При этом актер подчеркнул, что не жалеет об уже сыгранных ролях в кино. Сейчас он выступает в латвийском театре и не желает работать с российскими режиссерами.

В мае Калныньш заявил, что «закончил все отношения» с Россией. Он пояснил, что больше половины своих проектов, в которых он участвует вне Латвии, связаны с Украиной, их пришлось приостановить, «потому что физически невозможно» осуществить.