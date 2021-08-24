Неправительственный медицинский итальянский центр Emergency с центром в Кабуле направил медперсонал в единственную неподконтрольную захватившим Афганистан боевикам «Талибана» провинцию Панджшер.

«Из Кабула мы отправили нескольких коллег в нашу больницу в Анаба (уезд в Панджшерском ущелье), чтобы быть готовыми справиться с любым массовым притоком военных раненых», — сообщил вечером в понедельник координатор центра по медицинским вопросам Альберто Занин.

Сегодня после недельных попыток захватить Панджшер талибы впервые подтвердили, что проводят операцию против провинции. «Уезды провинции Баглан: Бану, Пули-Хисар и Дих-Салах полностью очищены от злого врага. Моджахеды стоят у ворот Панджшера. Перевал Саланг открыт, и враг находится в осаде в Панджшере. Исламский Эмират пытается решить вопрос путем переговоров», — написал в твиттере представитель талибов Вардак Альханафи.

Однако издание, близкое к защитникам провинции Panjshir Province еще в пятницу 20 августа сообщило, что бойцы, верные Масуду, отбили у талибов три уезда в провинции Баглан: Дих-Салах, Пули-Хисар и Бану. (interfax.ru)