Компания OpenAI объявила о восстановлении доступа к ИИ-боту ChatGPT в Италии, который был заблокирован после того, как Итальянское управление по защите данных (GPDP) в конце марта обвинило ChatGPT в незаконном сборе данных пользователей, а также отсутствии мер по предотвращению доступа несовершеннолетних пользователей к неприемлемым материалам, пишет The Verge со ссылкой на заявление компании, опубликованное Associated Press.

Компания сообщила, что внесла изменения, в соответствии с требованиями итальянского регулятора, выдвинутыми им в конце марта. «ChatGPT снова доступен для наших пользователей в Италии, — указано в заявлении OpenAI. — Мы рады приветствовать их обратно и по-прежнему привержены защите их конфиденциальности».

В частности, OpenAI опубликовала новую форму, которую пользователи из ЕС могут использовать для удаления личных данных в соответствии с европейским Общим регламентом защиты данных (GDPR). Также сообщается о новой системе, с помощью которой будет проверяться возраст пользователей при регистрации в Италии. Согласно ресурсу TechCrunch, пользователи в Италии при подключении к ChatGPT теперь видят всплывающее окно, в котором предлагается подтвердить, что им не менее 18 лет, или, если им от 13 до 17 лет, что у них есть согласие родителей или опекуна на использование ChatGPT. Кроме того, опубликовано разъяснение по поводу того, как OpenAI и ChatGPT собирают персональные данные, и информация о том, как связаться с уполномоченным GDPR сотрудником по защите данных.

AP также опубликовал заявление GPDP, в котором сообщается, что регулятор «приветствует меры, реализованные OpenAI», и призывает OpenAI соблюдать остальные требования, выдвинутые им, включая «внедрение системы проверки возраста, а также планирование и проведение информационной кампании по информированию итальянцев о том, что произошло, а также об их праве отказаться от обработки своих личных данных для алгоритмов обучения».