Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал информацию о заходе Вооруженных Сил Украины в оккупированный с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Херсон.

«Сегодня – исторический день. Мы возвращаем Херсон. По состоянию на сейчас наши защитники на подступах к городу, остается еще совсем немного и начинаем заходить. Но специальные подразделения уже в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается, и Украина всегда возвращает свое», – отметил президент в вечернем обращении.

Глава государства добавил, что счастлив видеть, как люди несмотря на все угрозы берегли украинские флаги и верили в Украину.

«И даже когда город еще не полностью очищен от вражеского присутствия – сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий российскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне. Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям», – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил все подразделения Сил обороны, которые сейчас обеспечивают проведение этой наступательной операции на юге и которые приближали сегодняшний день для Херсонщины.