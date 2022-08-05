Из-за засухи, вызванной аномально высокими температурами, впервые в истории пересохли истоки британской реки Темза. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на директора по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

По его словам, после продолжительного периода сухой погоды пересохли истоки Темзы в графстве Глостершир, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии свыше пяти миль (8 км) вниз по течению.

Коллинз также указал, что в условиях изменяющегося климата, можно ожидать, что частота и сила подобных периодов засухи и нехватки воды усилится. (Газета.Ру)