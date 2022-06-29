Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) представили роботизированную руку, которая может отыскать любой предмет, который не находится в зоне видимости устройства. Свою работу ученые опубликовали на официальном сайте университета.

Система сканирует кучу предметов камерой, чтобы создать 3D-модель окружающей среды. Также робот использует радиочастотную антенну — радиоволны могут проходить через большинство твердых поверхностей, поэтому устройство «видит» предметы, которые лежат под другими объектами.

Алгоритмы комбинируют визуальную информацию и радиочастотные сигналы для поиска вероятного местоположения предметов под кучей других вещей или земли. Затем модель рассчитывает наиболее эффективный способ удаления мешающих объектов и извлечения своей цели. По словам ученых, робот может быть полезен не только для поиска пропавших вещей, но и для работы на складах.