Испанский суд освободил фигурантов по делу «русской мафии»

Испанский суд освободил четырех фигурантов по делу «русской мафии», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Высший суд Валенсии.

Адвокат Алексей Широков, который, по версии местных СМИ, является ключевым фигурантом дела, также отпущен на свободу.

Освобожденным четырем подозреваемым запретили покидать территорию Испании и изъяли паспорта.

В декабре 2020 года испанская полиция сообщила, что завершила крупнейшее за 10 лет расследование против «русской мафии».

В ходе операции были задержаны 23 человека, среди них 8 граждан России, 2 — Украины, один гражданин Алжира, остальные — Испании.

По версии следствия, члены группировки занимались коррупцией, планировали контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров.

Большинство из задержанных сразу отпустили. Однако в предварительном заключении оказались четверо, в том числе Широков.