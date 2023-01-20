Одна из крупнейших испанских оппозиционных партий «Народная партия» призвала правительство королевства предоставить Киеву требуемую военную технику, в особенности танки Leopard 2, пишет Europa Press. Как заявила секретарь партии Валентина Мартинес, Мадрид должен сделать это, чтобы на практике доказать свою поддержку Украины.

«Если правительство [Испании] говорит, что Украина защищает свободу и демократию всего Европейского Союза и всего свободного мира, то способ воплотить эту солидарность в реальность — предоставить то, что им нужно», — отметила представитель «Народной партии».

Как указал Мартинес, Испания должна была занять место лидера среди государств, поддерживающих Украину, учитывая приближение председательства королевства в ЕС, которое начнется во второй половине 2023 года. Она также добавила, что вместо этого, правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса демонстрирует «неопределенность» в вопросах военной поддержки Киева.