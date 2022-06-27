Испания разместила батарею зенитных ракетных комплексов NASAMS на базе ВВС США в латвийском Лиелварде в рамках наращивания присутствия НАТО в Восточной Европе. Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии в своем Twitter.

«Сегодня, 26 июня, в связи с необходимостью укрепления обороноспособности Балтийского региона после российского вторжения в Украину на базе ВВС США в Лиелварде», — говорится в сообщении оборонного ведомства, которое сопровождается двумя фотографиями разгрузки комплекса в порту.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс сделает все возможное для защиты Латвии, Литвы и Эстонии от внешней угрозы. Генсек отметил, что обсуждал вопросы увеличения военного контингента в странах Балтии с их лидерами. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что рассчитывает на большее присутствие НАТО. (Газета.Ру)