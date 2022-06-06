Испания готова поставить Украине зенитно-ракетные комплексы и боевые танки германского производства Leopard. Об этом пишет издание El País со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Как утверждается, Испания, которая до сих пор предоставляла Украине боеприпасы, средства индивидуальной защиты и лёгкое вооружение, готова сделать «качественный скачок» и начать поставки тяжёлого вооружения.

В данный момент, готовится поставка батареи зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Однако обсуждается и поставка боевых танков Leopard 2A4, которые, как сообщается, находятся в резерве на базе испанской армии в Сарагосе. Речь идёт о танках относительно старой модели – Германия продала их Испании ещё в 1995 году. По оценке издания, примерно 40 единиц этих боевых машин могут быть отремонтированы и переданы Украине. Кроме того, Испания предложила Украине обучить военных обращению с этими боевыми танками.

El País отмечает сложности, которые могут возникнуть с поставкой танков, в частности то обстоятельство, что они требуют ремонта и модернизации, поэтому сроки поставок пока не ясны.