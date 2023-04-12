Испания является одной из западных стран, поставивших Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Об этом сообщил в среду министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес.

Он заявил что Военно-морские силы Украины способны использовать противокорабельные ракеты «Нептун» украинского производства и американские ракеты Harpoon, стоящие на вооружении стран НАТО. «В том числе в этой «гарпунной коалиции» (в числе стран, поставивших Украине ракеты Harpoon) принимают участие и испанские Harpoon», — заявил Резников.

Ранее сообщалось, что противокорабельные ракеты Harpoon Украине поставили США и Дания. (ТАСС)