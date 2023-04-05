Власти Испании планируют направить Украине шесть танков Leopard во второй половине апреля.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в среду министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью телекомпании Televisión Española.

«Наша идея состоит в том, чтобы во второй половине апреля эти первые шесть танков были направлены в Украину», — отметила глава ведомства. Она уточнила, что Мадрид уже начал восстановление еще четырех боевых машин, которые планирует передать Киеву.

При этом министр исключила возможность передачи Украине истребителей.