Испания обыграла сборную Азербайджана со счетом 13:0

Женская сборная Азербайджана сегодня провела очередную встречу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Apasport.az, в 7-м матче в группе D азербайджанская сборная встретилась с командой Испании.

Команда Сиясета Аскерова после 4-месячного перерыва вышла на поле в бакинском ”ASK Arena». Игра завершилась разгромным результатом – 13:0 в пользу гостей. Соперник забил 6 голов в первом тайме, еще 7 — во втором.

Отметим, что в первом матче наша сборная проиграла со счетом 0:4. Следующий матч в группе наша сборная проведет 23 февраля против Молдовы на “ASK Arena”.