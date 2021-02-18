Испания обыграла сборную Азербайджана со счетом 13:0

Женская сборная Азербайджана сегодня провела очередную встречу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы.

Как сообщает Apasport.az, в 7-м матче в группе D азербайджанская  сборная встретилась с командой Испании.

Команда Сиясета Аскерова после 4-месячного перерыва вышла на поле в бакинском ”ASK Arena». Игра завершилась разгромным результатом – 13:0 в пользу гостей. Соперник забил 6 голов в первом тайме, еще 7 — во втором.  

Отметим, что в первом матче наша сборная проиграла со счетом 0:4. Следующий матч в группе наша сборная проведет 23 февраля против Молдовы на “ASK Arena”.

| 2021-02-18T22:18:14+04:00 18 февраля 2021, 22:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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