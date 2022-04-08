Кинотеатр Park Cinema покажет французский фильм «Этот новый мир» (La Crosaide), сообщает #.

Искрометная комедия рассказывает о жизни парижской семьи – Абеля, Марианн и Жозефа – чья жизнь мгновенно переворачивается после того, как Жозеф становится участником проекта по спасению планеты.

Главные роли в фильме сыграли Луи Гаррель («Офицер и шпион», («Мечтатели», «Все песни только о любви») и Летиция Каста («Апачи», «Лицо», «Кошмар за стеной»). Для Гарреля и Каста это вторая совместная работа после фильма «Честный человек». Режиссером и сценаристом картины также выступил Гаррель, который уже представил свой фильм на Каннском кинофестивале в 2021 году.

Отметим, что фильм будет показан один раз в кинотеатре Park Bulvar 13 апреля в 19:00. Вход на мероприятие, организованное посольством Франции и Французским институтом, будет свободным.