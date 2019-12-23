Искажение реальности на уровне министра

На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров решил оценить состояние дел между Россией и Европейским Союзом, дав с этой целью статью в «Российскую газету», под заголовком «Соседи по Европе». И если кто-то ожидал, что публикация из-под пера министра может означать какие-то позитивные изменения для этих отношений, тот был неминуемо разочарован.

В этой статье Лавров коснулся разных аспектов взаимоотношений Москвы и Брюсселя. Остановимся на нескольких из них, и прежде всего на том, что непосредственно касается имеющей отношение к Азербайджану программе ЕС «Восточное партнерство».

«Еще до 2014 года тревожным знаком в отношениях Россия-ЕС стал запуск инициативы «Восточное партнерство», направленной по существу — как подтвердилось в дальнейшем — на отрыв от России наших ближайших соседей, с которыми нас связывают многовековые узы. Печальные последствия этой эгоистичной политики ощущаются и по сей день», — заявил Лавров.

Таким образом, главный российский дипломат пытается представить путинскую Россию в образе эдакой страдалицы, от которой коварные европейцы всячески оттаскивают любимых друзей. Хотя Лавров не может не знать, что формат «Восточное партнерство» появился в конце нулевых, уже при режиме Путина, специально для постсоветских стран, считающихся частью Европы, чтобы дать им возможность проявить свои европоцентристские устремления, развивая интеграционные связи с ЕС. Эта инициатива, можно сказать, выросла из предыдущей, гораздо более широкой программы ЕС «Новые соседи», которая появилась в начале нулевых и охватывала еще ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки.

И давно занимающему свой пост министру Лаврову отлично известно также, что если б не имперские замашки Москвы в отношении своих ближайших соседей, то не возникло бы и никаких предпосылок для оформления идеи «Восточного партнерства». Очевидно, если б РФ стремилась к выстраиванию реально добрососедских отношений со всеми, с кем граничит, и продолжала начатый в 90-е курс на выстраивание нормального демократического государства, то и с ЕС эта страна сейчас не имела бы никаких особенных проблем, и сама, скорее всего, двигалась бы по пути сближения с ней. Но в начале тех же 90-х Москва предпочла свернуть с тяжелого пути реформ и выстраивания ровных отношений с соседями, кинувшись в омут неоимперских измышлений, окончательным выразителем которых стал В.Путин. В итоге, у большинства из шести стран «Восточного партнерства» проблемы с территориальной целостностью и сепаратизмом, навязанными им при активной поддержке Кремля. А на какое ответное отношение можно было рассчитывать после такого? Конечно, каждый стремится заручиться хоть какой-то внешней поддержкой в ситуации, когда тобой пытается помыкать сосед, несоизмеримо более сильный в военном смысле.

То есть, вот эти слова Лаврова не выдерживают просто никакой критики. И за чистую монету их способны принять только зомбированные жертвы путинской медиа-пропаганды.

Далее он пишет, что Евросоюз пытается искусственно разделить европейский континент, поскольку «ЕС на практике оказался не готов к равноправию в отношениях с нашей страной». «В брюссельском лексиконе термин «Европа» окончательно стал синонимом «Европейского Союза». Подается так, будто есть Европа «настоящая» — это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить «высокое звание европейцев».

И опять очевидные вещи. Ведь никто не пытается оспаривать территориальную принадлежность исторической России (в пределах до Урала) именно к Европе. Или, никто не сомневается в принадлежности русской нации к европеоидной расе. Нет, речь здесь о другом. И Лавров, опять же, прекрасно понимает – о чем. О политическом, если хотите, смысле определения «европеец» в современном мире. «Равноправие в отношениях», об отсутствии которого сокрушается путинский чиновник, возможно только с равным себе по большинству параметров развития, а Россия, стараниями как раз таких как Путин и Лавров, по уровню демократического развития сейчас отстает даже от царского периода, времен той, дореволюционной Госдумы.

А дальше автор выдвигает совершенно фантастическую в нынешних реалиях идею – о возможности расширения сотрудничества промосковского Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Евросоюзом в контексте концепции президента РФ Путина по формированию «Большого Евразийского Партнерства от Атлантики до Тихого океана с участием государств Евразийского экономического союза, ШОС, АСЕАН и всех других стран континента».

Как можно партнерствовать и сотрудничать с организациями, само существование которых выражается на бумаге, да еще в виде ежегодных саммитов лидеров? С организациями, не имеющими ни одного нормального механизма экономического сотрудничества даже между их собственными членами? Фантазии, да и только.

То есть, вот эти слова Лаврова не выдерживают просто никакой критики. И за чистую монету их способны принять только зомбированные жертвы путинской медиа-пропаганды.