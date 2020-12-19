«Иранскую Анджелину Джоли» освободили из тюрьмы

Иранскую звезду Instagram Фатиме Хишванд, которая известна как «Зомби — Анджелина Джоли», освободили из тюрьмы, сообщает Mirror.

По данным издания, девушку выпустили из-под стражи через несколько дней после того, как ее осудили в Иране на десять лет тюрьмы.

Издание отмечает, что это произошло благодаря «массовому давлению со стороны СМИ». Семья Хишванд была вынуждена выплатить залог.

Ранее стало известно, что девушка получила десять лет тюрьмы за богохульство и публикацию в соцсети вульгарных фотографий. (Газета.Ру)