Иранский ученый посмертно награжден орденом «Наср»

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, погибший в результате покушения, посмертно награжден орденом «Наср» первой степени. Об этом сообщает в воскресенье телерадиовещательная корпорация IRIB.

Распоряжение о награждении было подписано руководителем и духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

27 ноября в районе города Дамовенд (провинция Тегеран) произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны. Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и впоследствии умер в больнице.

Согласно версии, подтвержденной Совбезом страны, физик-ядерщик был убит при помощи автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.