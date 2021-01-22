Иранские вариации в американской политике…

«Байден довольно любезный человек. Он со всеми прекрасно ладит» — будем надеяться, что эти слова американского политолога не станут пустой риторикой или же выражением симпатии только одного конкретного человека.

Да, Байден уже действующий президент США, новый хозяин Белого Дома. Сто дней – политики и политические аналитики уже твердо отметили, что в течении ста дней они не будут критиковать нового президента США, что отвечает всем известным правилам демократической и современной мировой политики.

Чтобы критиковать политика необходимо, чтобы он предпринял какие-то шаги. Пока же новый хозяин Белого Дома полон тайн и скрытых замыслов. Поэтому мы только можем предполагать те или иные аспекты грядущей политики Соединенных Штатов.

Конечно, нас в большей степени и в первую очередь интересует политика Байдена в контексте Азербайджана и Турции. Но касательно этих аспектов байденовской политики мы уже знакомили читателя со своими аналитическими предположениями. Не менее интересным является будущая политика Байдена в отношении Ирана.

Во-первых, Иран является важным фактором мировой политики. Во-вторых, мы не можем пренебречь его региональным значением, т.к. Иран является нашим южным соседом. Поэтому даже холодная политика Вашингтона в отношении Ирана ставит нас перед выбором: нам приходится проводить такую политику, чтобы не спровоцировать против себя Тегеран или же Вашингтон.

При бывшем президенте Бараке Обаме Байден был вице-президентом. Даже теперь Обама имеет определенное влияние на него. Как известно, при Обаме было достигнуто ядерное соглашение с Тегераном. Поэтому многие надеются, что Байден восстановит старую ядерную сделку с Ираном.

В Иране политики не скрывают свои эмоции в связи с уходом Дональда Трампа с президентского поста. «Он ушел, а мы остались!» — так выразился после поражения Трампа на выборах иранский министр иностранных дел Зариф, который, между прочим, на днях собирается посетить Москву и Баку.

Безусловно, иранцы не раз показали, что устои их политической системы не такие уж шаткие. Но нам всегда казалось, что иранская проблема не имеет решения. Даже хочется спросить: а хотят ли США решить эту проблему? Дело в том, что надо как-то оправдать огромные военные расходы, как-то обосновать огромные военно-промышленные проекты.

Представьте себе, что нет России, Ирана или какой-то другой угрозы против США, тогда чем же будет обосновывать Вашингтон свои огромные военные расходы?

Плюс, опыт показывает, что крупные соглашения по денуклеаризации, как правило, не срабатывают. Поэтому можно сказать, что Иран продолжит свою ядерную программу. Вообще, не очень-то верится, что даже вовремя более-менее удачных периодов диалога между США и Ираном, последний вообще останавливал свою ядерную программу.

Тут надо по-другому обозначить проблему: нет, проблема не в том, что Иран рано или поздно получит желанное ядерное оружие, а в том, что ни какая -то другая политическая система или же режим, а именно, нынешний иранский режим получит его. Смена политического режима в Иране, замена его более демократичным и прогрессивным – пожалуй, в Вашингтоне должны думать над этим.

Но, увы! Некоторые аналитики утверждают, что якобы США не хотят федерализации, тем более, раскола Ирана. Но опять же нам очень хочется называть вещи своими именами: Иран, конечно, умеет мутить воду на Ближнем Востоке, но все же он не является такой уж страшной угрозой, в противном случае, американцы давным-давно нашли бы и на него управу.

Вспомните, Советский Союз и социалистический лагерь – почти в течение полувека их не стало. То же самое могло случиться в отношении и иранского режима, который не по каким параметрам не может сравниться с Советским Союзом. Тогда в чем же дело? В том, что не так уж страшен черт, как его малюют…