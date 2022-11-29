Болельщики сборной Ирана освистали игроков своей национальной команды, которые исполнили гимн страны перед заключительным матчем группового этапа чемпионата мира в Катаре против США. Во время стартовой игры на турнире иранцы отказались от исполнения гимна.

Матч начался в 23.00 по бакинскому времени.

Одновременно свой матч проводят сборные Уэльса и Англии.

После двух туров сборная Ирана располагается на втором месте в группе В. В первом туре подопечные Карлуша Кейруша потерпели разгромное поражение от сборной Англии со счетом 2:6. Затем им удалось обыграть Уэльс со счетом 2:0. У сборной США два набранных очка.