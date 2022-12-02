Иран запретил использовать свое воздушное пространство крупнейшей чартерной авиакомпании России Azur Air. Перевозчик узнал об этом осенью, когда решил запустить полетную программу в Объединенные Арабские Эмираты, пишет «Авиаторщина».

Как видно на FlightRadar, самолетам Azur Air при выполнении рейсов в ОАЭ и обратно приходится облетать Иран — в результате увеличивается время полета и протяженность маршрутов. При этом в отношении других российских перевозчиков такого запрета нет.

По информации телеграм-канала, Иран наложил ограничения на Azur Air в связи с долгами компании за аэронавигационное обслуживание: она технически не может перечислить деньги после отключения российских банков от системы SWIFT. Пока Azur Air не нашла способ решить эту проблему. (moscowtimes.ru)