Иран задержал судно ОАЭ и его экипаж

Береговая охрана Ирана задержала судно ОАЭ, совершившее незаконный заход в территориальные воды Исламской Республики, информирует Агентство Анадолу.

Как сообщили в МИД Ирана, ранее в понедельник 17 августа береговая охрана ОАЭ открыла огонь по нескольким иранским рыболовецким судам в Персидском заливе, в результате погибли двое рыбаков.

Кроме того, одно судно было задержано.

В тот же день береговая охрана Ирана задержала судно ОАЭ, совершившее незаконный заход в территориальные воды ИРИ, и его экипаж.

Представитель посольства ОАЭ дважды за последние сутки был вызван в МИД Ирана в Тегеране, ему передали ноту протеста иранской стороны.

В МИД подчеркнули, что власти ОАЭ сообщили, что сожалеют о случившемся и намерены возместить весь ущерб.

Эмираты освободили задержанное судно и рыбаков, процесс передачи тел убитых рыбаков продолжается.

В Иране же продолжается разбирательство в связи с задержанным судном и его экипажем.

Напряженность в отношениях между Тегераном и Абу-Даби снова возросла на фоне договоренности ОАЭ о нормализации отношений с Израилем.