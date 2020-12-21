Иран сообщил МАГАТЭ о строительстве на атомном объекте в Фордо

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о строительстве на атомном объекте в Фордо. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Мы сообщили МАГАТЭ об этом [строительстве] и ничего не скрывали», — сказал он. Дипломат добавил, что «все действия Ирана [в атомной сфере] находятся под наблюдением МАГАТЭ». «Мы советуем агентству воздерживаться от политических вопросов, что поможет сохранить и авторитет МАГАТЭ, и сотрудничество организации с Ираном», — отметил он.

В пятницу агентство AP (Associated Press) сообщило, что спутниковые снимки свидетельствуют о начале поземного строительства на атомном объекте Фордо в Иране. Отмечается, что работы начались в начале сентября.(ТАСС)