Иран сообщил МАГАТЭ о строительстве на атомном объекте в Фордо

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о строительстве на атомном объекте в Фордо. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Мы сообщили МАГАТЭ об этом [строительстве] и ничего не скрывали», — сказал он. Дипломат добавил, что «все действия Ирана [в атомной сфере] находятся под наблюдением МАГАТЭ». «Мы советуем агентству воздерживаться от политических вопросов, что поможет сохранить и авторитет МАГАТЭ, и сотрудничество организации с Ираном», — отметил он.

В пятницу агентство AP (Associated Press) сообщило, что спутниковые снимки свидетельствуют о начале поземного строительства на атомном объекте Фордо в Иране. Отмечается, что работы начались в начале сентября.(ТАСС)

| 2020-12-21T13:27:06+04:00 21 декабря 2020, 14:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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