Иран решил не отправлять черные ящики сбитого Boeing в Украину

Иранские власти решили не отправлять бортовые самописцы сбитого по ошибке в январе пассажирского самолета в Украину. Об этом сообщает в воскресенье агентство ISNA.

Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняет, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция.

12 марта официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что бортовые самописцы будут расшифрованы на Украине или во Франции.(ТАСС)