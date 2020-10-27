Иран разрабатывает план по урегулированию карабахского конфликта

Иран представит Азербайджану, России и Армении план по устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основании принципа уважения к территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он добавил, что в связи с этим замминистра Аббас Ирагчы совершит визиты в Баку, Москву и Ереван.

Мохаммад Зариф добавил, что Иран верит в то, что конфликт будет урегулирован мирным путем на основании принципа неприкосновенности государственных границ.

Глава иранского МИД также добавил, что этот план согласован с высокопоставленными официальными лицами Ирана.

| 2020-10-27T19:14:10+04:00 27 октября 2020, 20:21|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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