Иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива ранним утром в среду. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Пятый флот ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив.

«Военно-морские силы Ирана попытались перехватить коммерческие танкеры, которые, не нарушая законы, следовали по маршруту в международных водах. ВМС США немедленно ответили и предотвратили эти попытки перехвата», — заявил представитель Пятого флота Тим Хоукинс.

По его информации, иранские моряки открыли огонь в сторону одного из танкеров. При этом, выстрелы не нанесли урона судну, шедшему под флагом Багамских островов и принадлежащему Греции.

Оба судна продолжили следование по своему маршруту после инцидента.

AP отмечает, что комментариев от иранской стороны не поступало.