Иран призвал ограничить деятельность МАГАТЭ из-за убийства Фахризаде

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в своем Twitter, что парламентарии Ирана призвали ограничить инспекционную деятельность Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) после убийства иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, сообщает Газета.Ру.

Дипломат также уведомил, что в связи с убийством ученого они призвали прекратить применение доппротокола.

Ульянов назвал мотивы Тегерана понятными, но при этом подчеркнул, что «доппротокол отвечает интересам всех», включая Иран.

Ранее стало известно, что в результате покушения под Тегераном был убит физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций при Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде, который предположительно был одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах.