С войной в Украине связаны кардинальные изменения международной обстановки. Причем они благоприятны для Киева и негативны для Москвы, ее союзников и партнеров.

В Киеве прошел саммит «Украина—ЕС». По очередности этот двадцать четвертый по счету должен был состояться в Брюсселе. Однако и это крайне важно, решили, что он пройдет в Киеве. Особенность в том, что в его работе приняли участие все 16 еврокомиссаров и высшие руководители ЕС. Событие чрезвычайно редкое и от этого крайне важное.

В этом был глубокий символизм и демонстрация поддержки и солидарности в те дни, когда Киев подвергается ракетным обстрелам со стороны России. Путин любит символы, вот он их и получил.

Важность решений саммита в деле вступления Украины в Евросоюз требует отдельного рассмотрения. Здесь же отметим, что коллективный Запад и Европа в частности нисколько не уменьшают свою многостороннюю поддержку Украины. Наоборот, к московской печали она будет постоянно увеличиваться. Кремль теперь знает, что вступление Украины в важнейшие западные экономические и оборонные организации дело решенное, и началась его практическая реализация. Хотели в Москве предотвратить такое развитие событий, получили прямо противоположное. Характерный результат российской имперской политики.

Второй цепью событий является ситуация на Среднем Востоке и непосредственно связанная с политикой Ирана. Усиление напряженности назревало достаточно давно по мере того, как Тегеран ввязывался в агрессию России против Украины.

Иранское теократическое руководство в силу известных обстоятельств должно было стать если не в один ряд с Россией, то принять ее сторону и попытаться решить с московской помощью целую связку своих проблем. В основном они проистекают из-за агрессивного внешнеполитического курса и режимом санкций, от которых страна сильно страдает.

Заодно, как казалось, решались определенные взаимосвязанные задачи.

Во-первых, создать впечатление высокой технологичности иранского оружия и тем самым попытаться как-то воздействовать на арабских и не только соседей, а также на Израиль.

Во-вторых, получить от России в качестве платы либо столь необходимую валюту и поставки оружия, либо то и другое. В частности, истребители Су-35, от которых отказался Египет, а также системы ПВО С-400. Для иранского режима это очень важно с учетом плачевного состояния его ВВС.

В-третьих, от Москвы ждут инвестиций и развитие транспортного коридора Север-Юг. С его помощью Иран хочет смягчить свои экономические и финансовые проблемы.

Характерно, что обо всем этом говорят в Тегеране, но почему-то молчат в Москве. По понятным причинам. Истребители Су-35 может и поставят, неизвестно в каком количестве, так как с этим у российского авиапрома большие проблемы. Не меньше их и с системами ПВО С-400. Как показал ход боевых действий в Украине, их самой российской армии не очень хватает. К тому же их эффективность остается под большим вопросом, как и отличие от предшественников С-300, которые уже есть в Иране.

С инвестициями тоже проблемы. После того, как углеводородная валютная река сильно обмелела, денег российской финансовой системе катастрофически не хватает. Дефицит бюджета может достичь 5 трлн рублей и это по самым оптимистическим прогнозам. Некоторые финансисты говорят о 7 трлн. Состояние финансов будущего года вообще покрыто синим туманом.

В такой обстановке иранское руководство не нашло ничего лучшего как обострить отношения со своими соседями Азербайджаном и в определенной степени Турцией. Притом, что связка Баку-Анкара очень прочная и обострение с одним ее звеном автоматически отражается на отношениях с другим.

Тегеран не только рассорился с Баку, но также предпринял ряд антитурецких действий в Сирии и Ираке. В том числе в курдских регионах. У него самого со своими курдами проблемы. Как пишут некоторые газеты в иранской столице, налет осуществлялся с участием местных курдов.

Вообще такую логику понять очень сложно. Мало Тегерану противников на том берегу Персидского залива и Израиля, так их еще создают на севере и западе. Если предполагалось, что на Баку будет воздействовать Москва, то это напрасно. У нее так много своих забот, что ей сейчас точно не до Южного Кавказа. Скорее мы имеем дело с попыткой внешнеполитическими проблемами затушевать внутренние. Для иранских теократов крайне болезненными.

Следовало ожидать, что возрастающая агрессивность Ирана по всем географическим направлениям рано или поздно натолкнется на соответствующее противодействие. Ядерные поползновения теократов в Тегеране давно беспокоят мир и на бесконечное шантажирование расширением обогащения урана будет дан соответствующий ответ. Он и произошел в конце января в виде атак на ряд иранских военных объектов.

По всему видно, что целью не было нанесение большого ущерба. скорее всего, налеты призваны донести до иранского руководства двух фактов.

Первый. Вся ваша военная промышленность, ее размещение известны и при необходимости по ней будут нанесены не точечные удары дронами, а чем-то более весомым.

Второй. Ваша система ПВО, хоть с новыми российскими системами, хоть с какими-то другими ничего не стоит. Она не способна перехватывать даже дроны. О чем-то ином даже говорить не будем.

Отметим сопутствующий символизм. Авторитету иранского руководства нанесен сильный удар. В свете продолжающегося роста протестных настроений демонстрация его военно-политической слабости является тем дополнительным важным фактором, который обязательно скажется в будущем.

В Тегеране после некоторого замешательства стали обвинять, возможно, обоснованно, Израиль. И тут же в Иерусалиме стали пересматривать свою политику.

В Москве ожидали, что с приходом во власть Биньямина (Биби) Нетаньяху Иерусалим займет более дружественную позицию. Не только в отношении конфликта в Украине, но и по Сирии.

На чем основывались такие надежды не очень понятно, так как Биби известен своим жестким курсом в отношении ядерной программы Ирана. Сближение Москвы и Тегерана, не важно на какой основе, обязательно отразится на израильской политике. Россия и Иран сблизились в поставках вооружений друг другу и применением иранских дронов в Украине, Иерусалим просто обязан поддержать другую сторону. Что и произошло.

Как пишет газета The Times of Israel, в ходе своего визита во Францию и после встречи с президентом Макроном Биби заявил, что готов отправить «военные вещи» в Киев. При этом в канцелярии премьер-министра отказались комментировать это, так как он подчеркнул, что не может зайти слишком далеко, не спровоцировав Россию.

Какие военные вещи имел в виду Биби сказать трудно. Тем не менее, Израиль уже дал понять, что может снять запрет на поставку в Украину военной техники, в которой используются израильские технологии и комплектующие. По этому пути уже идет Швейцария.

При все при том, что непосредственно Украина в налете на иранские объекты не участвовала по объективным причинам, в реакции Тегерана она заняла значительное место.

В иранской столице очень обиделись на твит советника Офиса украинского президента Михаила Подоляка. «Логика войны неумолима и убийственна. Он строго выставляет счета авторам и сообщникам. Паника в РФ — бесконечная мобилизация, ПРО в Москве, окопы за 1000 км [от границы с Украиной], подготовка бомбоубежищ. Взрывная ночь в Иране — производство дронов и ракет, нефтеперерабатывающие заводы. Украина предупреждала вас». Обида вылилась в дипломатические демарши.

Кроме того, что был заявлен протест по поводу твита Подоляка временному поверенному Украины Евгению Кравченко, представитель Ирана в ООН Амир Саид направил официальное письмо генеральному секретарю организации, в котором в том числе пожаловался на Украину. Тегеран выразил протест против «провокационного и необоснованного заявления высокопоставленного украинского чиновника [Подоляка]» касательно ударов по Ирану 28 января.

Как сообщает иранское информагентство ISNA, «Представитель [Ирана в ООН] назвал такие заявления и действия безответственными и явным нарушением международного права и принципов, содержащихся в Уставе ООН».

Отметим, что Украина – единственное государство, прямо упомянутое в письме, помимо самого Ирана. Ни США, ни другие страны не упомянуты, а Израиль назван официально употребляемым Тегераном эвфемизмом «сионистский режим».

В Киеве настроены решительно. В интервью «BBC News Україна», министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова разорвать дипломатические отношения с Ираном в любой момент. Решение только за президентом [Зеленским]. «Это наш сигнал Ирану — каким бы выгодным ни казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду». При этом он подчеркнул, что «Мы Ирану ничего злого исторически не сделали».

Иранский режим начинает пожинать негативные плоды своего партнерства с Россией. Достижения умозрительные, потери реальные. Страна оказалась в еще более плотной дипломатической и экономической изоляции. Надежды Тегерана, как и Москвы, на Китай не оправдываются. В Пекине не спешат на помощь.

Турция также делает соответствующие выводы. Очень вероятно Анкара даст отрицательный ответ на попытки России использовать турецкие фирмы для обхода санкций. В любом случае отношения с Западом гораздо важнее, чем с Россией.

Подводя некоторый промежуточный итог, отметим, что Иран ввязался в проигрышную военно-политическую игру против демократического мира. Стоит отказаться от нее пока не станет окончательно поздно.