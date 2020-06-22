Иран отправит во Францию черные ящики со сбитого украинского самолета

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф также сообщил своему канадскому коллеге Франсуа-Филиппу Шампаню, что Тегеран уже прежде заявлял Киеву о готовности решить проблему компенсаций и юридические вопросы, связанные с авиакатастрофой, однако противоположная сторона так и не представила делегацию для проведения переговоров по этим вопросам.