Иран объяснил задержание южнокорейского судна

В свою очередь, агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник отмечает, что судно перевозило 7,2 тысячи тонн этанола и направлялось из порта Эль-Джубайль в Саудовской Аравии в Южную Корею. Экипаж судна состоит из граждан Мьянмы, Вьетнама, Кореи и Индонезии. Они задержаны, а само судно пришвартовано в иранском портовом городе Бендер-Аббас.