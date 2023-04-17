Исламская Республика Иран обвинил Израиль в ухудшении своих отношений с Азербайджаном.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

По мнению Чафи, стратегия Израиля по национальной безопасности заключается в создании нестабильной и небезопасной обстановки в регионе.

«Понимая, что некоторым людям выгодны разногласия в дипломатической сфере между Ираном и Азербайджаном, мы попытались преодолеть эту напряженность с помощью дипломатических инициатив», — добавил он.

К. Чафи отметил что, несмотря на имеющиеся разногласия между Тегераном и Баку, главы МИД провели три раунда телефонных переговоров, которые прошли в позитивном ключе.