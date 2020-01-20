Иран направил министра транспорта в Киев с письмом от Роухани Зеленскому по Boeing

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Роухани своему украинскому коллеге [Владимиру Зеленскому], касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном», — цитирует Мусави агентство IRNA.

Выступая на еженедельной пресс-конференции в Тегеране, Мусави выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.