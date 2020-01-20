Иран направил министра транспорта в Киев с письмом от Роухани Зеленскому по Boeing

Иранский министр дорог и городского развития Мохаммад Эслами направляется в Киев, где передаст письмо президента Ирана Хасана Роухани главе Украины Владимиру Зеленскому по поводу крушения украинского самолета под Тегераном.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

«Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Роухани своему украинскому коллеге [Владимиру Зеленскому], касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном», — цитирует Мусави агентство IRNA.

Выступая на еженедельной пресс-конференции в Тегеране, Мусави выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы близ Тегерана.

| 2020-01-20T13:39:55+00:00 20 января 2020, 15:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss