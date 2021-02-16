Иран может разместить 200 ракет в Ираке, чтобы нанести удар по Израилю

Иран может разместить в Ираке 200 ракет дальнего радиуса действия, целью которых может стать Израиль. Это обстоятельство вызывает обеспокоенность властей Тель-Авива. Подобное утверждение появилось в израильской газете Jerusalem Post со ссылкой на источник, пожелавший остаться неназванным.

Собеседник издания утверждает, что прямой конфликт между Израилем и Ираном маловероятен, однако и растущая напряженности на северных границах страны, в частности возможные боевые действия в Сирии и Ливане, могут подтолкнуть Тегеран к ответным действиям.

Власти Тегерана могут пойти на такой шаг, чтобы предотвратить попытку прямого нападения израильской армии на цели на иранской территории, сообщает издание.

При этом издание привлекает внимание к участившимся атакам на иранские объекты в Сирии в последние дни, которые предположительно осуществляет Израиль.

Издание также акцентировало внимание на атаке на ряд иранских объектов близ Дамаска, произведенной Израилем накануне. Причем после этого инцидента ВВС Израиля начали проводить «внезапные» учения на севере страны, пишет израильская газета. (haberler.com)