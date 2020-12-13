Иран казнил журналиста и вызвал посла Германии в МИД

МИД Ирана вызвал 13 декабря посла Германии в Тегеране в связи с заявлениями Евросоюза (ЕС) о казни главы информационного портала Amad News Рухоллы Зама.

Накануне официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали призвала Иран воздерживаться от любых казней в будущем и проводить последовательную политику в отношении отмены смертной казни.

«Европейский союз самым решительным образом осуждает этот акт и еще раз напоминает о своем безоговорочном неприятии применения смертной казни при любых обстоятельствах. ЕС считает, что смертная казнь — это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не может служить сдерживающим фактором для преступлений и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и неприкосновенности», — говорится в ее заявлении на сайте Европейской службы внешних связей.

В итоге посол Германии был вызван в МИД в качестве официального представителя ЕС на территории Ирана.

Зама казнили накануне за якобы сотрудничество с иностранными спецслужбами. Приговор ему огласили еще в июне. Верховный суд в тот момент заявлял о возможности оспорить данное решение. (iz.ru)