Иран и Россия проводят учения в Индийском океане

Иран и Россия начали совместные военно-морские учения в Индийском океане, направленные, в частности, на предотвращение пиратского нападения на торговое судно, сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Тегеран недавно провел несколько военных учений, в то время как Соединенные Штаты изучают возможность возврата в ядерное соглашение 2015 года с Ираном, из которого они вышли в 2018 году при президенте Дональде Трампе.

Россия и Иран провели аналогичные военно-морские учения с Китаем в Индийском океане в декабре 2019 года. Командующий иранским военно-морским флотом контр-адмирал Хоссейн Ханзади заявил, что индийский флот также присоединится к учениям, запланированным на этот год.