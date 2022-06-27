Иран в ближайшее время представит зенитные ракеты дальностью 300 км. Об этом заявил заместитель командующего силами ПВО иранской армии, бригадный генерал Алиреза Эльхами, передает ISNA.

«В ближайшем будущем ПВО Ирана представит ракеты дальностью 300 км». Единственный путь преодоления санкций и угроз — усиление всех направлений, особенно в военной сфере», — приводит издание слова Эльхами.

Он добавил, что развитие в сфере ПВО является «символом веры в себя и уверенности в себе» и подчеркнул, что Иран не должен зависеть от других стран в стратегических областях.