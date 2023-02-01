Три члена Совета представителей (парламента) Ирака подали иск против спикера Мухаммеда аль-Халбуси. Согласно опубликованному порталом Shafaq News документу, истцы обвиняют ответчика в фальсификации парламентской резолюции, в соответствии с которой были назначены председатель комиссии по профессиональной этике и два его заместителя.

«Истец оспаривает парламентскую резолюцию №22 от 2023 года, изданную спикером парламента Мухаммедом аль-Халбуси на основании решения, принятого членами Совета представителей, поскольку она была сфальсифицирована», — говорится в документе. По версии подавших иск парламентариев, голосование по вопросу избрания председателя парламентской комиссии проводились после неправомочного исключения одного из ее членов, в результате которого он был также лишен права выдвигать свою кандидатуру и голосовать на заседании.(TASS)