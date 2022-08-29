Командование объединенными операциями иракской армии объявило о введении комендантского часа по всей стране, сообщает Al-Jazeera.

В специальном заявлении командования армии Ирака говорится, что «всеобъемлющий комендантский час вводится во всех провинциях страны с 19:00 понедельника».

Введенные ограничения будут действовать до специального распоряжения.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми приостановил заседание Совета министров республики до дальнейшего распоряжения. Об этом стало известно из заявления канцелярии премьера.

Отмечается, что данное решение премьер-министр принял из-за проникновения сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра во Дворец республики.