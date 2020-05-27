«Интер» хочет получить 80-90 млн евро и Фирпо за Лаутаро

«Барселона» и «Интер» продолжают переговоры о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Интер» хочет получить за аргентинца 80-90 млн евро и защитника «Барсы» Хуниора Фирпо.

Недавно «Интер» отклонил предложение «Барселоны», которая хотела отдать за Лаутаро двух футболистов и 50 млн евро.

Поскольку итальянцы хотят получить больше денег, «Барселона» намерена расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо, выступающим за «Баварию» на правах аренды.

Каталонский клуб считает, что его продажа станет ключевой в вопросе по Лаутаро и надеется продать Коутиньо «Ньюкаслу», который им сильно интересуется.

В этом сезоне Лаутаро провел за «Интер» 22 матча в Серии А, забил 11 мячей и отдал 4 голевых передачи. (sports.ru)