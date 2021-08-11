Социальная сеть Instagram вводит дополнительные функции для защиты пользователей от оскорблений и травли в комментариях и личных сообщениях, говорится в пресс-релизе Facebook на официальной странице.

«Мы не позволяем публиковать ненавистнические высказывания или издевательства в Instagram и удаляем их каждый раз, когда обнаруживаем. Мы всегда прислушиваемся к отзывам экспертов и нашего сообщества и разрабатываем новые функции, чтобы дать пользователям больше контроля при использовании Instagram и защитить их от злоупотреблений», — сообщила компания.