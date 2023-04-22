Настоящий туман, опускающийся на землю и покрывающий все вокруг молочным покровом, сквозь который мало что различимо, случается нечасто. Отдельные предметы, люди, звуки выплывают из тумана. Картинка остается размытой, и ее большую часть приходится домысливать. О том, что же происходит на самом деле, выясняется только после того, как туман растает. Информационный туман очень похож на настоящий. Четкой картинки нет. Есть два диаметрально противоположных угла зрения на один и тот же предмет. В век интернета, когда любое событие мгновенно тиражируется и зачастую репортаж идет с места событий, такого рода туман становится возможным в случае искусной работы «fakemaker»ов. Например, кроме обычного монтажа, когда кадры нарезают в нужном ракурсе, какие-то кадры исключают из репортажа и т.д., есть еще то, что называют «консервами», то есть заранее записанные ролики с ключевым персонажем, используемые затем в нужный момент. Любопытная практика, ставшая определяющей на российских каналах, когда мы видим российского президента в разных условиях и ситуациях, а уже потом въедливые зрители указывают на проколы в приготовлении тех же «консервов». Испорченные видео консервы- ядовитый продукт, впрочем, как и неиспорченные.

В документах Пентагона, слитых в сеть неумным молодым американцем Джеком Тейшером, несмотря на их доказанную подлинность, также обнаружилась лживая информация. Все, кто более или менее знаком с темой, отметили, что 30 % информации похожи на фейк. Кто ею манипулировал, осталось за кадром.

В нашем случае, в ходе 44-дневной карабахской войны, приснопамятный российский военкор Семен Пегов (и не он один) рассказывал о ситуации на фронте, которая, мягко говоря, не соответствовала действительности. На что надеются те, кто запускает в эфир заведомо лживую информацию? На то, что потребитель, совсем, как наркоман, привыкший к ежедневной дозе, не слезет с иглы, а будет потреблять один и тот же знакомый наркотик? Потребитель готов глотать любую инфу, лишь бы она повергла его в нирвану, где можно вообразить все, что угодно. Что российские чудо богатыри спасают братьев украинцев от коричневой чумы нацизма, как когда-то их деды. Армянские вооруженные формирования 30 лет, оккупировавшие азербайджанские земли, разрушившие города и села, заминировавшие каждый клочок земли, чтобы туда не смогли вернуться изгнанные азербайджанцы, являются на самом деле «освободителями», проигравшими битву, а не сражение.

Возможно ли достучаться до любителей наркотического, заведомо фейкового информационного продукта? Не знаю. Начинаю сомневаться.

Понятна позиция тех, кто подобный туман напускает. Они в этом кровно заинтересованы. У них на кону стоят капиталы, и, в конечном итоге, жизнь. Они будут до последнего изворачиваться и лгать. У них нет другого выхода. Те, кто их обслуживает, работники информационного фронта, выбрали себе хозяев. Им платят. Хорошо платят. Независимый журналист, пытающийся разглядеть истину, несмотря на густой информационный туман, как правило, небогат. Конечно, лучше быть «богатым и здоровым», как пел когда-то Шуфутинский. Но, если выбирать между светом и тьмой, можно согласиться на небольшие доходы. Мое персональное мнение.

Потребители фейков, те кто «обманываться рады», чем руководствуются эти люди? Безграничной, безоговорочной верой. И вот тут, появляется интересный момент. Сближение фейкового нарратива с религией, где так же базой является безоговорочная вера, где не надо приводить разумные аргументы. Вера, по определению. Как веруют в Христа, Мухаммеда, так же веруют в короля, наместника Бога на Земле, в современных условиях, в президента, при автократическом режиме. Приблизительно такого рода веру формируют инфоработники. Практически, религиозную веру в то, что вещают официальные источники информации.

На днях прошла любопытная и показательная информация от российского сайта Mediazona.

«В новой редакции учебника «Окружающий мир» для четвертого класса, выпущенного издательством «Просвещение» (Россия), убрали несколько упоминаний Киева в главах об истории Киевской Руси. «Медиазона», которая ознакомилась с несколькими страницами новой версии учебника и сравнила их с версией 2021 года также заметила, что в версии учебника 2021 года говорилось, что князь Владимир крестил весь народ в Киеве, а в новой версии — «в столице». Также поменялась фраза «После смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь». Теперь она звучит так: «После смерти Олега Русью стал править князь Игорь».

Очевидно, что на глазах происходит переписывание истории. Можно быть уверенным, что если ситуация коренным образом не поменяется, то через какое-то время Киевская Русь может превратиться в Московскую Русь. Если принять во внимание, что текст, а вместе с ним достоверность информации фигурирует в учебниках для детей, то очевидно, что, повзрослев, большинство уже взрослых не будет сомневаться в полученных «знаниях». Не все же будут заниматься серьезными историческими изысканиями. Ложь, заложенная в учебниках, в качестве мины замедленного действия, представлена в стиле mensonge par omission (ложь по умолчанию, полуправда). Заменив Киев — столицей, составители учебника формально не сказали неправды. Киев на тот момент являлся столицей Руси. Но именно в этом и состоит лицемерная тактика форматирования сознания: стереть из истории все, что не вписывается в национальные «скрепы» и уже с детства формировать определенное видение мира.

В современном мире, где существует международное право, уважаются права человека, признанные границы государств, апеллировать к истории, а, тем более, хорошо подкорректированной для того, чтобы оправдать агрессию – преступно. Тем не менее, процесс идет. Апелляция к фейковой информации налицо. И главным элементом в успехе такого нарратива является внедрение в менталитет народа заведомо ложных идей об исключительности, древности, праве сильного, безнаказанности «великих» наций. При таком положении вещей не стоит удивляться, что целая нация может оказаться зомбированной. В плену своих представлений о «величии», ради которого и кровавая война, развязанная против соседа, находит оправдание. Как следствие, и поддержку преступных властей. Вероятно, прозрение наступит лишь после жестокого поражения. И то, заложенные «исторические» мины, совсем, как мины, которыми, в нашем случае, армяне засеяли землю Карабаха, будут рваться и дальше. Никто не скажет, когда закончится безумие. Увы…