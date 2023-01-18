Индия может обойти Китай по численности населения в течение текущего года.

Об этом говорится в исследовании статистической организации World Population Review.

Согласно данным, представленным на портале организации в режиме реального времени, численность населения Индии в настоящее время составляет 1 млрд 422 млн 706 тыс. 266 человек, а Китая — 1 млрд 425 млн 831 тыс. 275 человек. Однако, как отмечается в исследовании, «с точки зрения прироста населения Индия превзойдет Китай как самую густонаселенную страну в мире в течение 2023 года». К такому выводу авторы исследования пришли в связи с тем, что в 2023 году «годовой темп роста численности населения Китая составит от минус 0,1% до минус 0,3%, в то время как темпы роста численности населения Индии составят от плюс 0,69% до плюс 0,92%».

В исследовании также отмечается, что население Индии будет продолжать расти по крайней мере до 2050 года. Согласно прогнозам, в стране к этому времени будут проживать 1 млрд 670 млн 490 тыс. человек.

Кроме того, по прогнозам, население Китая к 2060 году сократится до 1,2 млрд человек, тогда как население Индии к этому времени увеличится почти до 1,7 млрд.