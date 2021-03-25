Индия приостановила все поставки на экспорт вакцины от AstraZeneca

Индия временно приостановила поставки на экспорт вакцины против коронавирусной инфекции разработки компании AstraZeneca, которую производит Индийский институт сыворотки (SII). Как сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источники, это решение может затронуть и поставки препарата в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX, призванной содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами.

«Программа COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью обеспечения поставок как можно скорее», — приводит телеканал слова источника. «Но никакого экспорта до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется», — добавил источник. Он отметил, что это временная мера и потом экспорт препарата может продолжиться.

Министерство иностранных дел Индии и SII пока не прокомментировали эту информацию, отмечает NDTV.

Как настоящему времени программа COVAX получила из Индии 17,7 млн. доз вакцины AstraZeneca от SII, всего Индия поставила более 60 млн. доз вакцины против коронавируса в более 70 стран мира.(ТАСС)