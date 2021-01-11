Индия направит в Россию военных специалистов для обучения эксплуатации С-400

Первая группа в составе 100 индийских военных специалистов и военнослужащих в конце января отправится в Россию для обучения эксплуатации и боевому применению зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом в понедельник сообщила газета The Times of India со ссылкой на индийское министерство обороны.

«В преддверии поставок С-400, которые начнутся в сентябре-октябре, большая группа представителей Вооруженных сил (ВС) Индии в последнюю неделю января будет направлена в Россию для обучения работе и обслуживанию комплексов С-400, — цитирует издание заявление представителей оборонного ведомства. — Через несколько месяцев в РФ с этой же целью отправится вторая группа военнослужащих. Первый полковой комплекс ЗРС С-400 планируется принять на вооружение ВС Индии в конце 2021 года или в начале 2022 года. Контракт с Россией о поставках этих систем ПВО будет выполнен к 2025 году».

По словам источников, российские ракеты «Триумф» «произведут революцию в системе ПВО Индии, они будут дислоцированы в западном, северном и восточном регионах Индии, учитывая угрозы как со стороны Китая, так и Пакистана».

Индия уже выплатила России «существенный» авансовый платеж по контракту о поставках С-400. Остальные платежи будут осуществлены после создания механизма, который позволит обойти режим санкций США за покупку С-400, отмечает The Times of India.(ТАСС)