Индия и Бразилия выступают против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС, хотят использовать саммит в ЮАР для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

«Страны выразили возражения на переговорах по подготовке саммита в ЮАР, где … будет обсуждаться потенциальное расширение группы за счет включения Индонезии и Саудовской Аравии», — говорится в сообщении Блумберг.

Как утверждают источники, Китай неоднократно лоббировал расширение БРИКС во время подобных встреч. «Десятки стран требуют присоединения к альянсу, подпитывая опасения Запада, что группа стремится стать противовесом Вашингтону и ЕС», — передает агентство.