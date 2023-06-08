Военно-морские силы (ВМС) Индии, Франции и ОАЭ проводят первые трехсторонние учения в Оманском заливе.

Как передает ТАСС, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Индии.

Отмечено, что в ходе двухдневных учений будет проведен широкий спектр военно-морских операций, таких как надводные боевые действия, включающие тактические стрельбы и учения по ракетному поражению надводных целей, операции по высадке с вертолетов на палубу, передовые учения по противовоздушной обороне и абордажные операции.

Учения направлены на укрепление сотрудничества военно-морских сил трех стран.